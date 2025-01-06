Премія BAFTA оголосила лонглист: до списку потрапив фільм про війну в Україні

Короткометражна стрічка про війну в Україні “Камінь, ножиці, папір” потрапила до лонглиста британської кінопремії BAFTA.

Про це йдеться на сайті BAFTA.

Фільм зняв британський режисер німецького походження Франц Бьом. Короткометражка створена на основі реальних подій, що відбувалися в Україні під час повномасштабного вторгнення. В головній ролі знявся український актор Олександр Рудинський (“Перші дні”, “Декамерон”, “Збори ОСББ”). Картина може бути номінована у категорії “Найкращий британський короткометражний фільм”.

20-хвилинна стрічка розповідає історію Івана, який живе на сході України. За сюжетом події розгортаються на початку великої війни. Батько головного героя працює хірургом. У перші дні вторгнення росіян він починає оперувати поранених військових та цивільних.

Операції медик проводить у місцевому бункері. Іван допомагає батькові. В якийсь момент про цей бункер дізнаються росіяни і Іванові доведеться взяти до рук зброю, щоб захистити людей.

Список номінантів на премію BAFTA буде оголошено 15 січня цього року. А церемонія нагородження переможців відбудеться 16 лютого.

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