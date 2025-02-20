"Покинь, якщо кохаєш" та антології української поезії: рейтинг найпопулярніших книг за програмою "єКнига"

У рамках програми "єКнига" подали вже 100 000 заявок на отримання державної допомоги на купівлю книг. Всього за січень було придбано понад 90 000 книжок на загальну суму 41,8 млн грн.

Про це повідомив Український інститут книги.

Рейтинг найбільш популярних книг:

"Покинь, якщо кохаєш" (Книга 1), Коллін Гувер – 1800 примірників "Так ніхто не кохав: Антологія української поезії про кохання" – 1704 "Антологія української поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана" – 1404 примірники "Гра в кота і мишу. Книга 1. Переслідування Аделіни", Х.Д. Карлтон – 1287 "Сім чоловіків Евелін Г’юґо", Тейлор Дженкінс Рід – 1214 "Тисяча пам’ятних поцілунків", Тілл Коул – 889 "Переломний рік, 365 днів, щоб стати людиною, якою ви справді хочете бути", Бріанна Вест – 884 "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш", Джим Ловлесс – 862 примірники "Покинь, якщо кохаєш" (Книга 2), Коллін Гувер – 852 "Панк 57", Пенелопа Дуглас – 848.

А перелік 50 найчастіше придбаних за програмою книг можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, що "єКнига" — програма державної підтримки, в межах якої українці й українки, яким виповнилося 18 років, можуть із настанням повноліття протягом року отримати допомогу від держави на купівлю книжок.

Сума цієї допомоги – 908,4 грн. Податися на програму можна від дня, коли людині виповнилося 18 і аж до дня, коли виповниться 19 років, а кошти можна використати протягом трьох місяців виключно на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі.

Увесь список книгарень доступний за лінком.

Фото: Pixabay