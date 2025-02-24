Ремонт вулиці Глибочицької: до чого закликають активісти та що кажуть у КМДА

На початку лютого у Києві розпочався ремонт вулиці Глибочицької. Після чого активісти заявляли, що вулиця потребує реконструкції, а не середнього ремонту.

Як пишуть "Пасажири Києва", у КМДА вирішили, що замість реконструкції вулиці або окремо будівництва трамвайних платформ і окремо ремонту колій вирішили робити тільки ремонт колій і проїзної частини, що, за словами присутніх, унеможливлює облаштування що платформ та "віденських" зупинок.

Також там пропонують дозволити проїзд авто по трамвайним коліям і зробити паркомісця за рахунок тротуару, подекуди "ялинкою". Тобто жодних дій для поращення трафіку на вулиці, окрім нового асфальту не буде. При цьому ремонтувати тротуари у 2025 році не планують, можливо наступного року, за наявності фінансування.

ДТІ і ШЕУ категорично відмовились від нового озеленення на вулиці в тих місцях, де його взагалі немає і влітку перебувати дуже важко, аргументуючи це тим, що вони "не зеленбуд" і взагалі дерева там не виживуть.

З огляду на це спільнота "Пасажири Києва" напрацювали компромісні пропозиції з урахуванням побажань Дептрансу, а саме вони закликають облаштувати "віденські" або звичайні плафторми-острівці в рамках ремонту або окремим проєктом. Що є обов'язковою вимогою часу, з точки безбар'єрності, і дозволено в рамках поточного ремонту чинними нормами.

До того ж, трамвайні колії мають бути розміткою, знаками та фізично відділені від руху авто, бо саме авто створюють затримки руху трамваїв, а не навпаки. Ще активісти пропонують організувати 1 смугу руху на авто на усій протяжності, але дозволити лівий поворот з трамвайних колій перед перехрестями. Через ненормативну ширину проїзної частини (5+ метрів на різних ділянках), неможливо облаштувати 2 смуги руху для авто.

Крім того, базовий принцип транспортного планування каже, що пропусна здатність мережі, як правило, обмежуєтьсмя пропусною здатністю перехресть, а не перегонів. Тому, саме на перехрестях додають додаткові смуги. А у випадку однакової кількості смуг на перегоні і перехресті надлишкова пропусна здатність, зазвичай, ліквідується паркомісцями.

Також пропонується зменшити надлишкову ширину смуг руху за рахунок нових паркомісць або односторонніх велосипедних смуг шириною 1,5 метри, облаштувати антикишені на перехрестях та паркувальних кишень для повздовжнього паркування за умови забезпечення нормативної ширини тротуару. При цьому паркувальні місця мають максимально використовувати ненормативну ширину проїзної частини і мінімально використовувати тротуар. Облаштування паркувальних кишень виключно за умови, що це не зачіпатиме транзитні зони тротуарів.

Раніше ми писали, що у на вулиці Глибочицькій, на ділянці від вулиці Січових Стрільців до вулиці Нижній Вал, розпочався ремонт зношених ділянок трамвайних колій. На цей період трамваї № 14, 18 буде закритий. Натомість із 1 лютого і до закінчення робіт курсуватиме тимчасовий автобусний маршрут № 14Т сполученням "проспект Відрадний – Контрактова площа".

Фото: "Управа КПТ"