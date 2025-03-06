Uklon запустив "жіноче таксі" у чотирьох містах

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Валерія Гуржий
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Uklon представив новий клас авто – "жіночий", замовляти який зможуть тільки жінки, а виконувати замовлення будуть лише жінки-водійки, які співпрацюють з сервісом.

Для замовлення авто класу "Жіночий", користувачі повинні вказати свою стать, заповнивши особистий профіль на головному екрані застосунку Uklon. Якщо вказана стать – "жіноча" або "інша", клас стане доступним одразу для замовлення, як тільки поруч знайдеться вільне авто. Користувачі, у яких вказана стать "чоловіча", не зможуть замовити авто даного класу.

Водійки, які співпрацюють з Uklon, не зобов’язані приймати замовлення лише класу "жіночий", якщо вони цього не хочуть. Натомість, вони можуть обрати замовлення інших класів, представлених у сервісі. Також водійка на власний розсуд може скасувати поїздку по класу "жіночий", якщо прибувши на місце посадки, її чекатиме пасажир або пасажири, які не відповідатимуть вказаній інформації у профілі.

"Жіноче таксі" вже доступне у Києві, Дніпрі, Одесі та Львові. Зазначається, що компанія вивчатиме можливість розширення географії та запуску класу й в інших містах України.

Раніше ми писали, що у Києві з’явилася нова послуга таксі для жінок – сервіс Women for Women від Bolt.


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Опубліковано: 06 березня 2025
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