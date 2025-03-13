Як ворожі обстріли впливають на вартість купівлі та оренди нерухомості в Україні – дослідження

75
Валерія Гуржий
share share

Британські вчені з University of Bath на основі даних ЛУН дослідили, як обстріли впливають на ціни нерухомості та оренди в Україні.

У рамках дослідження вони назвали суму, на яку зменшується середня ціна житла після кожного обстрілу. Так, ціна 1-кімнатної квартири зменшується на 2000 гривень, 2-кімнатної – на 2400 гривень, 3-кімнатної – на 3100 гривень.

"Зниження ціни виставленої на продаж квартири на 1% можна побачити після 6-10 обстрілів. А для оренди таке зниження відбувається після 10-20 обстрілів", – сказано у дослідженні.

Якщо говорити про оренду нерухомості, то тут показники трохи інші. Після кожного обстрілу вартість оренди 1-кімнатної та 2-кімнатної квартири зменшується на 10 грн, 3-кімнатної – на 6 грн.

При цьому, станом на березень 2025 року, за даними ЛУН середня вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві складає 15 500 гривень, 2-кімнатної – 20 700 гривень, 3-кімнатної – 28 700 грн.

Середня ціна 1-кімнатної квартири на вторинці у Києві складає 54 тисячі доларів, 2-кімнатної – 72 тисячі доларів, 3-кімнатної – 141 тисяча доларів. Якщо говорити про купівлю квартири на первинці, то середня ціна по Києву – 53 500 гривень за квадратний метр.

А ви відчули собі зміну вартості після обстрілів?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 13 березня 2025
share share
Кличко анонсував масові звільнення в КМДА після розслідування Bihus.Info про земельну корупцію Кличко анонсував масові звільнення в КМДА після розслідування Bihus.Info про земельну корупцію Дивіться, як виглядає оновлений ресторан “Грибова хата” в Буковелі з інтер’єром від YOD Group Дивіться, як виглядає оновлений ресторан “Грибова хата” в Буковелі з інтер’єром від YOD Group McDonald’s повертає сніданки в Україні: де їх вже можна замовити McDonald’s повертає сніданки в Україні: де їх вже можна замовити Власники бренду Kachorovska відкривають галерею на Подолі: що там буде Власники бренду Kachorovska відкривають галерею на Подолі: що там буде
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.