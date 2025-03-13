Як ворожі обстріли впливають на вартість купівлі та оренди нерухомості в Україні – дослідження

Британські вчені з University of Bath на основі даних ЛУН дослідили, як обстріли впливають на ціни нерухомості та оренди в Україні.

У рамках дослідження вони назвали суму, на яку зменшується середня ціна житла після кожного обстрілу. Так, ціна 1-кімнатної квартири зменшується на 2000 гривень, 2-кімнатної – на 2400 гривень, 3-кімнатної – на 3100 гривень.

"Зниження ціни виставленої на продаж квартири на 1% можна побачити після 6-10 обстрілів. А для оренди таке зниження відбувається після 10-20 обстрілів", – сказано у дослідженні.

Якщо говорити про оренду нерухомості, то тут показники трохи інші. Після кожного обстрілу вартість оренди 1-кімнатної та 2-кімнатної квартири зменшується на 10 грн, 3-кімнатної – на 6 грн.

При цьому, станом на березень 2025 року, за даними ЛУН середня вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві складає 15 500 гривень, 2-кімнатної – 20 700 гривень, 3-кімнатної – 28 700 грн.

Середня ціна 1-кімнатної квартири на вторинці у Києві складає 54 тисячі доларів, 2-кімнатної – 72 тисячі доларів, 3-кімнатної – 141 тисяча доларів. Якщо говорити про купівлю квартири на первинці, то середня ціна по Києву – 53 500 гривень за квадратний метр.