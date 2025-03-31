Експозиційний і просвітній простір MLYN design hub відкриється на Подолі: що там буде

На Подолі у будівлі колишнього заводу "КиївМлин" відкриється експозиційний і просвітній простір MLYN design hub, який буде присвячений сучасному українському дизайну.

У просторі буде виставкова зала з експозиціями предметів та рішень для інтер'єру брендів сучасного українського дизайну та подієва зала, у якій проходитимуть лекції, майстер-класи, презентації та дискусії.

В інтер'єрних експозиціях будуть представлені меблі, освітлення та оздоблення до декору. Кожні три-чотири місяці виставкова зала оновлюватиметься.

Першою експозицією простору стане "Зерно", на якій буде представлено інсталяції різних інтер'єрних зон.

Фото: MLYN design hub