Експозиційний і просвітній простір MLYN design hub відкриється на Подолі: що там буде

171
Валерія Гуржий
share share

На Подолі у будівлі колишнього заводу "КиївМлин" відкриється експозиційний і просвітній простір MLYN design hub, який буде присвячений сучасному українському дизайну.

У просторі буде виставкова зала з експозиціями предметів та рішень для інтер'єру брендів сучасного українського дизайну та подієва зала, у якій проходитимуть лекції, майстер-класи, презентації та дискусії.

В інтер'єрних експозиціях будуть представлені меблі, освітлення та оздоблення до декору. Кожні три-чотири місяці виставкова зала оновлюватиметься.

Першою експозицією простору стане "Зерно", на якій буде представлено інсталяції різних інтер'єрних зон.

Фото: MLYN design hub

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 31 березня 2025
share share
Дізнайтеся, як київський адвокат перетворив деокуповану територію на еко-парк з оленями Дізнайтеся, як київський адвокат перетворив деокуповану територію на еко-парк з оленями Рестобар Нools відкрили маріупольці на Саксаганського: що в меню Рестобар Нools відкрили маріупольці на Саксаганського: що в меню На вулиці Стеценка почали розширювати проїжджу частину та будувати велодоріжки На вулиці Стеценка почали розширювати проїжджу частину та будувати велодоріжки “Я збираю не уламки, а життя людей”: Історія художниці з Харкова, яка створює мозаїки зі скла після прильотів “Я збираю не уламки, а життя людей”: Історія художниці з Харкова, яка створює мозаїки зі скла після прильотів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.