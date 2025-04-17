В українському ресторані Veselka у Нью-Йорку спекли паску з борошна, яке "пережило" прильоти та замінування

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Валерія Гуржий
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В українському ресторані Veselka у Нью-Йорку зібралися дипломати ООН, підприємці, меценати і лідери думок у США, аби разом спекти українську паску і продемонструвати світу єдність довкола питання безпеки української землі.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Борошно для цієї паски було виготовлено із зерна, яке виросло на півночі Харківщини та "пережило" прильоти й замінування. Також воно ледь не згоріло в елеваторі після влучання поблизу зерносховища.

Цей захід організували для того, аби показати партнерам, які допомагають розміновувати українську землю, що завдяки їхній допомозі мільйони людей не лише в Україні, а й в усьому світі мають хліб на столах.

Раніше ми писали, що у Києві в одному з супермаркетів "Сільпо" Євген Клопотенко провів майстер-клас з випікання пасок у межах проєкту Soul of Soil 2.0. Борошно для пасок змололи у Миколаєві з пшениці, яку виростили на визволених та розмінованих полях Херсонщини та Миколаївщини.

Фото: Юлія Свириденко

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Опубліковано: 17 квітня 2025
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