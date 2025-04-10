Клопотенко провів майстер-клас з випікання пасок: пшеницю для борошна зібрали на розмінованих полях

У Києві в одному з супермаркетів "Сільпо" Євген Клопотенко провів майстер-клас з випікання пасок у межах проєкту Soul of Soil 2.0. Борошно для пасок змололи у Миколаєві з пшениці, яку виростили на визволених та розмінованих полях Херсонщини та Миколаївщини.

Про це повідомили в Міністерстві економіки.

У майстер-класі взяла участь міністерка економіки Юлія Свириденко, посли іноземних держав та ще 35 учасників. На події гостей навчали пекти традиційні паски, ділилися власними рецептами та секретами приготування. Кожен учасник отримав у подарунок готову паску.

Проєкт покликаний привернути увагу до проблеми забруднення українських земель вибухонебезпечними предметами та показати світові справжню ціну українського хліба. Зараз Україна найбільш забруднена мінами країна світу — 139 тис. км² є потенційно замінованими.

Подібні майстер-класи відбудуться ще у пʼяти великих містах України. Захід підтримують українські шеф-кухарі: Леонід Малюга у Львові, Андрій Ворона у Дніпрі, Олександр Цепковський у Харкові, Ігор Зражевський в Одесі, Георгій Асірян та Юлія Хізніченко у Миколаєві.

Загалом організатори створили Великодній кошик. У нього поклали не лише паски, а й галицькі писанки, розписані мамою загиблої парамедикині Ірини Цибух, а також рушники з вербовими гілочками, вишиті бабусями з прикордонної Сумщини, учасницями соціального підприємства "Моїм.Рідним", адже їхній регіон також залишається у зоні ризику замінування.

Фото: Міністерство економіки