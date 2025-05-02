У Києві відкрили перший безкоштовний кабінет сексуальної реабілітації для військових

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Ірина Маймур
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У Києві почав роботу перший в Україні безкоштовний кабінет сексуальної реабілітації для військових і ветеранів.

Ініціатором проєкту став фонд Олени Пінчук, пише Віладж.

У новому кабінеті військові можуть отримати консультації сексопатолога щодо проблем із лібідо, ерекцією, оргазмом, наслідками ПТСР для сексуального життя чи труднощами в партнерстві. Також тут допомагають налагодити інтимну близькість після поранень і адаптуватися до змін у тілі.

Прийом проводить сексопатолог Борис Ворнік — доктор медичних наук, професор кафедри сексології та медичної психології, член Європейської Федерації сексологів.

Консультації відбуваються офлайн у просторі Dialog Hub за адресою: вул. Володимирська, 43. Усі звернення — анонімні та конфіденційні.

Записатися на консультацію можна за телефоном +380673351646 або за посиланням.

Зазначимо, що у 2023 році Фонд Олени Пінчук започаткував напрямок сексуальної реабілітації — відновлення сексуального життя після травми або поранення для військовослужбовців та ветеранів. За ініціативи Фонду було створено перший в Україні освітній курс “Recovery. Сексуальне життя” — це програма для спеціалістів, які працюють із пораненими українськими військовими, щоб допомогти їм відновити свою сексуальність, навчитися жити з наслідками травми та будувати особисті стосунки.

Фото: фонд Олени Пінчук; Getty Images

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Опубліковано: 02 травня 2025
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