Американська художниця Барбара Крюгер перетворила потяг "Укрзалізниці" на артоб'єкт

Американська художниця Барбара Крюгер презентувала нову роботу "Без назви" (Ще одна знову) на стінах потяга Інтерсіті, присвячену українцям, які щодня продовжують невпинний рух.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Інсталяція охоплює всі 9 вагонів і впродовж 2 місяців курсуватиме різними маршрутами по Україні й навіть за кордон – до Харкова, Краматорська, Трускавця, Львова, Дніпра та Перемишля.

На вагонах написано: Ще один день, Ще одна ніч, ще одна темінь, ще одне зарево, ще один цілунок, ще один бій, ще одна втрата, ще один здобуток, ще одне бажання, ще один гріх, ще одна посмішка, ще одна сльоза, ще одна надія, ще один страх, ще одна любов, ще один рік, ще одна суперечка, ще одне життя.

У компанії додали, що кожна подорож цим потягом перетворюється на життєстверджувальний маніфест.

Фото: "Укрзалізниця"