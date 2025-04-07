"Укрзалізниця" почала будувати інклюзивний вагон: дивіться, як це відбувається

"Укрзалізниця" почала будувати інклюзивний вагон на власних потужностях.

Про це пише ЦТС.

За словами керівника АТ "Укрзалізниця" Олега Головащенка, це унікальний пілотний зразок, який є повністю безбарʼєрним. Адже всі його купе будуть переобладнані для комфортних подорожей пасажирів з інвалідністю. Також у них буде чітко спроєктована під 360° розворот колісного крісла вбиральня та якісні підйомники.

Окрім того, було враховано зауваження від тестувальників інклюзивних вагонів зразка 2022 року, серед яких і залізничники з ампутаціями різного ступеню.

Як розповідали в "Укрзалізниці" раніше, проєкт перебачає, що у вагоні буде 4 окремі купе, у кожному з яких зможуть зручно подорожувати дві людини на колісних кріслах та їх супроводжуючі.

Компанія має вже більше 50 інклюзивних вагонів, але це перший проєкт, коли "Укрзалізниця" почала будувати такий вагон на власних потужностях.

Фото: ЦТС