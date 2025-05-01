7 книг травня від українських видавництв

Далеке таємниче королівство та небезпечне кохання двох ворогів. Заборонені почуття скандинавської воїтельки та історії загадкової дівчини, що вирушить до брами Версалю. Залаштунки створення культової гри та книга-наставник зі створення власного книжкового всесвіту.

Зібрали різножанрову підбірку книжкових новинок травня 2025 року. Яскравим акордом ці історії підкреслять завершення весни та ознаменує перехід до літа.

“Ловець мечів”, Кассандра Клер

Фото: rm_publisher

У сповненому життя місті-державі Кастеллан найзаможніших вельмож і найзатятіших злочинців об’єднує одне: постійна жага до багатства, влади й чергової гедоністичної пригоди. Кел – сирота, викрадений зі звичного йому життя, щоб стати Ловцем Мечів: двійником спадкоємця престолу, принца Конора Авреліана. Лін Кастер – одна з ашкарів, невеликої спільноти, члени якої досі володіють магічними здібностями.

Невдалий замах на принца зводить Лін і Кела разом, і вони потрапляють у павутину таємничого Короля Лахмітників, кримінального правителя підпільного світу Кастеллану, який пропонує їм те, чого вони прагнуть найбільше. Коли давні таємниці починають розкриватися, Лін і Кел мусять запитати себе: “Чи варті знання зради? Чи може заборонене кохання зруйнувати королівство?” І чи занурять їхні відкриття цілий народ у війну, а світ – у хаос?

Роман став номінантом Goodreads Choice Award в категорії фентезі (2023) та бестселером New York Times. Книгу рекомендує до читання сам Джордж Мартін, відзначивши, що в “Ловці мечів” детально прописана світобудова, є колоритний склад персонажів й історія, яка не відпустить від першої до останньої сторінки.

Видавництво: Рідна Мова

Жанр: YA-фентезі

Кількість сторінок: 736 с

Ціна: 750 грн

Ідеально, якщо любите: “Персі Джексона” Ріка Ріордана та “Шістку воронів” Лі Бардуґо

“Сага про невиткані долі. Доля, вписана в кров”, Єнсен Данієль

Зв'язана небажаним шлюбом, Фрея проводить свої дні, потрошачи рибу, але мріє стати воїном. І одного дня її бажання справджується. Адже Фрейя має таємницю: у ній є крапля крові богині, яка робить її дівою-щитницею, що володіє магією, здатною відбити будь-яку атаку. Тепер Фрейя мусить навчитися контролювати свою магію, і все це під час небезпечних випробувань, встановлених богами.

Проте найбільшим випробуванням може стати протистояння забороненому потягу до Бйорна. Якщо Фрейя піддасться своїй пристрасті до чарівного і запеклого воїна, вона ризикує не лише власною долею, але й долею всіх людей, яких вона заприсяглася захищати.

Це перша частина циклу Saga of the Unfated від авторки бестселерів USA Today. Найкраща книжка 2024 року за вибором редакції Amazon та за версією ELLE, що має понад 90 тисяч схвальних оцінок на Goodreads. Тут є троп заборонене кохання та дуже чуттєвий slow burn між головними героями. Про цю історію говорять, як про книги Сари Маас та Ребекки Яррос у їхньому кращому поєднанні.

Видавництво: READBERRY

Жанр: роментезі

Кількість сторінок: 512 с

Ціна: 650 грн

Ідеально, якщо любите: “Сестру зірок” Мари Вульф та “Двір шипів і троянд” Сари Маас

“Прокляття справжнього кохання”, Стефані Ґарбер

Євангеліна Фокс вирушила на Величну Північ у пошуках свого щастя, і, здається, вона його знайшла. Вона одружена з прекрасним принцом, живе в легендарному замку й навіть не здогадується, яку ціну заплатила за цю казку. Євангеліна сама не знає, що втратила, і її чоловік сповнений рішучості зробити так, щоб вона про це ніколи не дізналася. Та спочатку він повинен убити Джекса, Принца сердець…

“Прокляття справжнього кохання – довгоочікуване завершення трилогії “Одного разу розбите серце”. Книга номінована на Goodreads Choice Award 2023 у категорії “Найкраще юнацьке фентезі та наукова фантастика”.

Видавництво: Vivat

Жанр: роментезі

Кількість сторінок: 384 с

Ціна: 500 грн

Ідеально, якщо любите: “Ці порожні обітниці” Лексі Раян

“Мала”, Едварда Кері

1761 рік. У швейцарському селі з'явилася на світ крихітна дівчинка на ім'я Марі. Дивна, але надзвичайно обдарована дитина, що рано втратила батьків, знайомиться із не менш ексцентричним вчителем – майстром воскових скульптур, який відкриває для неї світ паризького життя.

Але в той час, коли скульптури Марі, відкривають їй двері Версалю, де вона стає наставницею принцеси і допомагає Марії-Антуанетті зберегти життя під час пологів – світ охоплює революція: натовпи стають дедалі гучнішими, вимагаючи змін... і голів. Як вижити у вирі жорстокості і хаосу й чи здатне мистецтво, що дарує безсмертя своєму майстру, стати найсильнішою зброєю в час, коли життя втрачає свою ціну?

“Мала” – химерна історія від майстра магічного реалізму. Тут автор міркує і про силу мистецтва, і про людську винахідливість, здатність виживати і про те, що навіть найменші з нас здатні стати великими легендами.

Видавництво: Лабораторія

Жанр: роман-рітелінг

Кількість сторінок: 496 с

Ціна: 499 грн

Ідеально, якщо любите: “Wicked. Життя та часи Злої Відьми Заходу” Ґреґорі Маґвайра

“Minecraft. Посібник з бойових правил”, Томас Макбраєн

Посібник для фанів вже культової гри та всіх, хто нею цікавиться. Це порадник з бойових правил, який допоможе вивести вашу гру в Minecraft на абсолютно новий рівень. З нього читач дізнається про ворожих мобів, із якими доведеться боротися, і навчиться стратегій, що допоможуть перемогти супротивників у режимі PVP.

У довіднику зібрані підказки й коментарі від самих розробників гри, які допоможуть юним геймерам підвищити свої шанси у бою навіть із професіоналами.

Оскільки книга розрахована більше на юних геймерів (або ж дітей фанів гри), дослідження професорки інформатики Каліфорнійського університету Констанції Штайнкулер показало, що довідники Minecraft мотивують дітей читати тексти складнішого рівня.

Видавництво: ARTBOOKS

Жанр: довідник, відеоігри

Кількість сторінок: 96 с

Ціна: 300 грн

Ідеально, якщо любите: “У пастці джунглів” Карла Ольсберґа

“Володарі Doom”, Девід Кушнер

Вони просто робили ігри, у які самі ж хотіли пограти. Та в підсумку збудували компанію, на тлі якої навіть Microsoft виглядала архаїчно.

Це історія Джона Кармака та Джона Ромеро – друзів, колег, натхненних геймерів, завзятих програмістів і двох суперечностей. Разом вони заснували id Software, винайшли шутери від першої особи й створили Doom – культову гру, що похитнула уявлення суспільства про інтерактивні розваги, змусила програмістів і науковців замислитися про віртуальну реальність, а політиків по всьому світу бити на сполох через жорстокість, яку нібито провокують відеоігри.

Девід Кушнер оповідає про сходження двох зіркових ігрових розробників, на шляху яких за роки поставали численні випробування: від творчих конфліктів до обурень фанатів, від прострочених дедлайнів до трагедії в “Колумбайні”. Це історія про дружбу та зраду, про комерцію та мистецтво – епічна й чуйна розповідь про те, що означає бути молодим, амбітним і збіса талановитим.

Видавництво: MAL'OPUS

Жанр: наративний нонфікшн, відеоігри

Кількість сторінок: 352 с

Ціна: 390 грн

Ідеально, якщо любите: “Історію відеоігор в коміксах” Джонатана Геннесі та Джека МакҐовена

“Як написати книгу”, група авторів

Уявіть, що ви потрапили на справжній курс письменницької майстерності. Ваші викладачі – це топові українські письменники, літературознавці й видавці. Вони дружньо й відверто діляться своїм досвідом, практичними порадами, інструментами, лайфгаками, які працюють найкраще. Навчають вас писати: з чого почати, як розробити цікавих героїв, побудувати сильний сюжет, знайти свій стиль і прокачати авторську мову.

Під однією обкладинкою – 20 авторів, 30 тем, 30 творчих завдань. Ця книжка для всіх, хто пише тексти: художні, нехудожні, комерційні. Або просто хоче глибше розібратися в літературі та як вона працює.

Вашими наставниками будуть: Сергій Жадан, Анатолій Дністровий, Галина Вдовиченко, Ганна Улюра, Любко Дереш, Марія Матіос, Наталія Довгопол, Ростислав Семків, Світлана Тараторіна, Тарас Прохасько, Богдан Коломійчук, Ірина Славінська, Роман Малиновський, Ольга Купріян, Остап Сливинський, Богдана Романцова, Марія Титаренко, Світлана Стретович, Антоніо Лукіч та Галина Листвак.

Видавництво: STRETOVYCH

Жанр: нонфікшн

Кількість сторінок: 344 с

Ціна: 450 грн

Ідеально, якщо любите: “Як писали класики” Ростислава Семків