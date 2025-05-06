Український проєкт про відбудову на основі ШІ увійшов до експозиції Венеційської бієнале архітектури

Український проєкт Circularity on the Edge, який поєднує штучний інтелект, архітектуру та кругову економіку, увійшов до офіційної експозиції Biennale Architettura 2025 у Венеції.

Про це пише Bazilik.

Авторами проєкту є дослідниця Катерина Лопатюк і розробник Герман Мітіш. Інсталяція стане частиною секції Artificial кураторської програми Space for Ideas під керівництвом архітектора і футуролога Карло Ратті. Вона досліджує, як міста, що постраждали від війни, одночасно втрачають і зберігають памʼять, а зруйновані матеріали можуть перетворитися на інструмент відбудови.

Проєкт виріс із технічної ініціативи зі створення моделі на базі штучного інтелекту, яка аналізує фотографії зруйнованих будівель, відзняті дронами. За приклад взяли Бучу на Київщині. ШІ-система розпізнає й класифікує матеріали — бетон, метал, цеглу, дерево, шифер тощо. Це дає змогу формувати базу даних для громад, архітекторів, активістів і донорів. За словами творців проєкту, це допоможе ефективніше планувати процеси відновлення, орієнтуючись на доступні ресурси.

Катерина Лопатюк розповідає, що ці об’єкти не лише ілюструють фізичну шкоду, а й фіксують досвід і памʼять. Саме тому інсталяція — не завершення, а лише перший крок до довготривалого проєкту. Команда планує повторно використати зібрані матеріали для створення нових мистецьких обʼєктів або навіть для відновлення пошкоджених будівель в Україні.

У планах також — розширити функціонал ШІ-моделі. Це відкриє можливості для співпраці з архітекторами, екологами, урядовими та громадськими структурами, щоб реалізовувати масштабні проєкти з відбудови.

До створення інсталяції долучились дослідники, інженери, митці та представники низки організацій

Нагадаємо, що минулого року український павільйон під час 60-ї Венеційської бієнале по всьому місту розклеїв мапи бомбосховищ, аби нагадати, що війна може бути ближче, ніж здається.

Фото: Bazilik