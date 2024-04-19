Український павільйон на Венеційській бієнале розвісив мапи бомбосховищ по всьому місту

Український павільйон під час 60-ї Венеційської бієнале по всьому місту розклєїв мапи бомбосховищ, аби нагадати, що війна може бути ближче, ніж здається.

Про це повідомила креативна агенція Bickerstaff.101.

На буклетах зображені мапи з мальовничими каналами та площами, а їм протиставлені місця, де можна сховатися в разі бомбардування. За ідеєю проєкту, цей "контраст" має нагадувати про те, що війна поруч, та ніхто не застрахований від того, що вона може прийти до будь-якого міста.

Цікаво, що саме неподалік українського павільйону розташований Bunker II Guerilla Mondliale — бомбосховище часів Другої світової війни. Мапа бомбосховищ є частиною теми Українського павільйону — "Плетіння сіток", що досліджує важливість єдності та колективних дій у важкі часи.

Раніше ми писали, що український павільйон під назвою "Плетіння сіток" буде представлений на 60-й Венеційському бієнале. Цього року фестиваль присвячено демонстрації сучасних та історичних творів, які відтворюють тему "Іноземці скрізь".

Фото: Борис Філоненко