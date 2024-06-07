"П'яна вишня" закриває свій перший заклад у Лондоні

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Валерія Гуржий
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Після майже трьох місяців з відкриття "Пʼяна вишня" закриває свій перший заклад у Лондоні.

Про це повідомляє AIN.Business.

Франчайзі у Лондоні отримали ліцензію ресторану, а не бару. Через це у закладі не могли обслуговувати гостей, які замовляли лише напої. Тому заклад вирішили закрити, але планується відкриття нового закладу у Великій Британії, для цього шукають нових партнерів.

Раніше ми писали, що у березні 2024 року перший заклад української мережі "П'яна вишня" відкрився в Лондоні у центральній частина міста, неподалік від Лестер-сквер, між районами Сохо і Ковент-гардени.

Фото: The Village Україна

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Опубліковано: 07 червня 2024
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