"П'яна вишня" закриває свій перший заклад у Лондоні

Після майже трьох місяців з відкриття "Пʼяна вишня" закриває свій перший заклад у Лондоні.

Про це повідомляє AIN.Business.

Франчайзі у Лондоні отримали ліцензію ресторану, а не бару. Через це у закладі не могли обслуговувати гостей, які замовляли лише напої. Тому заклад вирішили закрити, але планується відкриття нового закладу у Великій Британії, для цього шукають нових партнерів.

Раніше ми писали, що у березні 2024 року перший заклад української мережі "П'яна вишня" відкрився в Лондоні у центральній частина міста, неподалік від Лестер-сквер, між районами Сохо і Ковент-гардени.

Фото: The Village Україна