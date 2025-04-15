"Білий Налив" відкрився в Лодзі. Це вже четвертий заклад мережі в Польщі

Українська сидерія “Білий Налив” почала роботу в польському місті Лодзь, пише Віладж.

Новий бар відкрили у відреставрованій будівлі на головній вулиці міста — Пйотрковській, 44. Це вже четвертий заклад мережі в Польщі після Варшави, Вроцлава та Гданська.

Заклад працює на умовах франшизи. Його відкрив підприємець Ельдар з Вінниці. У 2023 році він разом з партнерами запустив перший “Білий Налив” у Європі, а цього року вирішив реалізувати власний проєкт у Лодзі.

За словами власника, саме це місто обрали через привабливе приміщення — історичну будівлю на жвавій вулиці з великими вікнами. Як і в інших закладах мережі, в інтер’єрі — темне дерево, багато неону, невдовзі з’явиться літня тераса. Щоп’ятниці та щосуботи тут проводитимуть діджей-вечірки.

У мережі анонсують: наприкінці квітня “Білий Налив” відкриється ще в одному польському місті.

Фото: Віладж; “Білий налив”