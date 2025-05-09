“Нова пошта” закриває останнє відділення в Костянтинівці: воно було пунктом незламності для містян

“Нова пошта” 9 травня закриває останнє відділення у Костянтинівці на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Йдеться про відділення №2, яке продовжувало роботу попри небезпеку та виконувало роль пункту незламності.

Щодня з 11:00 до 15:00 — у проміжку, дозволеному комендантською годиною — місцеві жителі могли тут зарядити телефони, скористатися Starlink-зв’язком, погрітися, приготувати їжу та зняти готівку.

Паралельно у місті залишалася команда з відділення №7 — у разі, якщо ситуація дозволить відновити роботу. Однак цього не сталося.

“Наша команда дякує колегам за самовіддану роботу та позицію! “Нова пошта” повернеться до своїх клієнтів у Костянтинівці, щойно це стане можливим”, — йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо, що раніше “Нова пошта” закрила останнє відділення у Покровську.

Фото: “Нова пошта”