“Нова пошта” закриває останнє відділення в Костянтинівці: воно було пунктом незламності для містян

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Ірина Маймур
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“Нова пошта” 9 травня закриває останнє відділення у Костянтинівці на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Йдеться про відділення №2, яке продовжувало роботу попри небезпеку та виконувало роль пункту незламності.

Щодня з 11:00 до 15:00 — у проміжку, дозволеному комендантською годиною — місцеві жителі могли тут зарядити телефони, скористатися Starlink-зв’язком, погрітися, приготувати їжу та зняти готівку.

Паралельно у місті залишалася команда з відділення №7 — у разі, якщо ситуація дозволить відновити роботу. Однак цього не сталося.

“Наша команда дякує колегам за самовіддану роботу та позицію! “Нова пошта” повернеться до своїх клієнтів у Костянтинівці, щойно це стане можливим”, — йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо, що раніше “Нова пошта” закрила останнє відділення у Покровську.

Фото: “Нова пошта”

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Опубліковано: 09 травня 2025
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