“Нова пошта” закриває останнє відділення в Покровську, що було осередком підтримки містян
“Нова пошта” припиняє роботу останнього відділення в Покровську через складну безпекову ситуацію.
Про це повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк.
До 2022 року в місті працювало 10 відділень, однак через бойові дії залишилося лише одне — Покровськ №3. Там працювали троє співробітників, а сам пункт виконував функцію пункту незламності, де місцеві могли зігрітися, зарядити телефони, підключитися до інтернету й зняти готівку.
Закрити відділення планували ще в грудні, але через наполегливі прохання співробітників його продовжували утримувати. Однак нині ситуація змусила компанію повністю призупинити роботу в місті.
“Ми повернемося, як тільки це стане безпечно”, — заявив Поперешнюк.
Фото: Володимир Поперешнюк
Опубліковано: 19 лютого 2025