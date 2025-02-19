“Нова пошта” закриває останнє відділення в Покровську, що було осередком підтримки містян

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Ірина Маймур
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“Нова пошта” припиняє роботу останнього відділення в Покровську через складну безпекову ситуацію.

Про це повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк.

До 2022 року в місті працювало 10 відділень, однак через бойові дії залишилося лише одне — Покровськ №3. Там працювали троє співробітників, а сам пункт виконував функцію пункту незламності, де місцеві могли зігрітися, зарядити телефони, підключитися до інтернету й зняти готівку.

Закрити відділення планували ще в грудні, але через наполегливі прохання співробітників його продовжували утримувати. Однак нині ситуація змусила компанію повністю призупинити роботу в місті.

“Ми повернемося, як тільки це стане безпечно”, — заявив Поперешнюк.

Фото: Володимир Поперешнюк

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Опубліковано: 19 лютого 2025
Нова пошта
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