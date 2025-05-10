У MLYN design hub на Подолі відкрилася виставка українського інтер’єрного дизайну “Зерно”
У просторі MLYN design hub на Подолі відкрилася виставка інтер’єрного дизайну “Зерно”, де представлені меблі, освітлення та предмети декору від провідних українських брендів.
Особливість виставки — у готових інтер’єрних композиціях. Відвідувачі зможуть побачити інсталяції, що імітують реальні зони дому — від обідньої до лаунж-зони. Мета проєкту — показати, як український дизайн формує сучасні, функціональні та естетичні простори.
Кураторка експозиції — архітекторка Ярослава Україна, яка розробляла концепції для міжнародних брендів. За її словами, назва "Зерно" символізує процес дозрівання ідеї — від задуму до реалізації:
“Це виставка про те, як український дизайн проростає, набирає сил і дає результат”, — пояснює Ярослава.
Основна кольорова палітра — натуральна: пісочний, теракотовий, земляний, графітовий. Через текстури та форми організатори прагнуть передати зв’язок із природою.
Виставка триватиме до 10 серпня. Її можна відвідати щодня з 10:00 до 19:00 за адресою: вулиця Спаська, 36/31 (другий поверх).
MLYN design hub — новий експозиційний простір, присвячений сучасному українському дизайну. Простір працює у форматі змінних виставок, подій, лекцій і майстерок.
Фото: MLYN design hub