Велику сучасну мозаїку за мотивами трипільської культури відкрили на фасаді ТЦ на Київщині

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Валерія Гуржий
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На фасаді торгового центру "Трипіль" у місті Українка на Київщині відкрили мозаїку, створену за мотивами трипільської культури. Авторкою ескізу є мисткиня-монументалістка Анастасія Лелюк.

Про це пише "Суспільне Культура".

Мозаїка натхненна візуальними мотивами трипільської культури та зумовлена близькістю до місця, де археолог Вікентій Хвойка відкрив її на теренах України. Тож у роботі всі композиції та кольори є посиланням на орнаменти й малюнки, що збереглися переважно на посуді трипільців.

На думку авторки проєкту, в їхніх розписах багато йдеться про зв'язок із довкіллям, що їй було важливо зберегти. Тому для створення мозаїки обрали різні види каміння, керамзит і використали плитку, кольори якої відсилають до відтінків пігментів, наявних у трипільців.

До процесу створення мозаїки також залучили всіх охочих, які за донат могли створювати мозаїку разом із командою.

Раніше ми писали, що на фасаді нового торгового центру "Трипіль" у місті Українка під Києвом викладуть мозаїку на тему трипільської культури.

Фото: "Суспільне Культура"

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Опубліковано: 12 травня 2025
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