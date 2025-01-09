Найбільшу сучасну мозаїку створюють на Київщині: як долучитися до її викладки

29
Валерія Гуржий
share share

На фасаді нового торгового центру "Трипіль" у місті Українка, що неподалік Києва, викладуть мозаїку на тему трипільської культури на площі понад 100 м².

Про це повідомляє проєкт "Кінцева".

Девелопером проєкту є українська компанія Alterra Group. А дизайн, напевно, найбільшої сучасної мозаїки є невипадковим, адже Українка сусідить з селом Трипілля. Авторка ескізу — художниця Анастасія Лелюк, яка також є однією з кураторок проєкту разом із Танею Тадай. Над створенням панно працює постійна команда із семи людей.

Але до її викладання можуть долучитися й всі охочі. Для цього потрібно задонатити 500 гривень на банку, додавши у коментарі свій номер телефону або контакт у Telegram. Після цього з вами зв’яжеться Таня і запросить на об’єкт для участі у викладці мозаїки. Донати будуть розподілені на актуальні збори для військових.

Раніше ми писали, що у місті Українка на Київщині розпочався новий мистецький проєкт, який передбачає створення унікальної мозаїки на фасаді торговельного центру "Трипіль".

Фото: Кінцева

А ви хочете долучитися до викладки мозаїки?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 09 січня 2025
share share
"Джипінг" у заповідниках та національних парках заборонили в Україні "Джипінг" у заповідниках та національних парках заборонили в Україні Садибу Браницьких на Київщині, де жила Марко Вовчок, виставили на продаж Садибу Браницьких на Київщині, де жила Марко Вовчок, виставили на продаж Контрактову площу хочуть перетворити на найбільший у світі урбаністичний простір: деталі проєкту Контрактову площу хочуть перетворити на найбільший у світі урбаністичний простір: деталі проєкту Костел святого Миколая: як рятують після російської атаки одну з найвизначніших пам’яток Києва Костел святого Миколая: як рятують після російської атаки одну з найвизначніших пам’яток Києва
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.