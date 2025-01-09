Найбільшу сучасну мозаїку створюють на Київщині: як долучитися до її викладки

На фасаді нового торгового центру "Трипіль" у місті Українка, що неподалік Києва, викладуть мозаїку на тему трипільської культури на площі понад 100 м².

Про це повідомляє проєкт "Кінцева".

Девелопером проєкту є українська компанія Alterra Group. А дизайн, напевно, найбільшої сучасної мозаїки є невипадковим, адже Українка сусідить з селом Трипілля. Авторка ескізу — художниця Анастасія Лелюк, яка також є однією з кураторок проєкту разом із Танею Тадай. Над створенням панно працює постійна команда із семи людей.

Але до її викладання можуть долучитися й всі охочі. Для цього потрібно задонатити 500 гривень на банку, додавши у коментарі свій номер телефону або контакт у Telegram. Після цього з вами зв’яжеться Таня і запросить на об’єкт для участі у викладці мозаїки. Донати будуть розподілені на актуальні збори для військових.

Раніше ми писали, що у місті Українка на Київщині розпочався новий мистецький проєкт, який передбачає створення унікальної мозаїки на фасаді торговельного центру "Трипіль".

Фото: Кінцева