Коктейль "Борщ" до Дня Києва створили Євген Клопотенко та KYI bar: коли і де презентація

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Валерія Гуржий
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Шеф-бармен KYI bar Іван Носко разом із кухарем Євгеном Клопотенком та його рестораном "100 років тому вперед" розробили коктейль "Борщ" спеціально до Дня Києва.

Про це повідомили у пресслужбі Євгена Клопотенка.

Ідея створити тематичний коктейль виникла у Івана під час відвідин ресторану. Після дегустації борщу шеф-бармен уявив собі формулу з червоного вермуту і мескалю — з димними нотами печі та копченої груші, як у страві Клопотенка.

Для бармена було важливо, щоб борщ був збалансованим: без зайвої солодкавості чи кислинки. Головним героєм цього коктейлю є чорний ферментований часник, який дає йому смак умамі в дуже простий спосіб.

"Я інф'юзував KYI горілку свіжим буряком і чорним часником — це ідеальна основа для такого борщу”, — розповідає Іван Носко.

Горілка на буряку з чорним часником створює оксамитову основу. Мескаль відповідає за димні ноти, червоний вермут — за колір, мікс кислот — за кислинку томатів, мед — за легку солодкавість. Буряковий і горіховий бітери з’єднують усе в цілісний, багатошаровий смак. Міцність коктейлю — 19%.

Напій продаватиметься у банках об’ємом 150 мл. Його можна зберігати у холодильнику й відкривати під настрій — вдома, на вечірці чи у тісному колі друзів. Вартість напою — 360 грн.

А ще 23 травня о 19:00 у ресторані "100 років тому вперед" (Володимирська, 4) відбудеться презентація коктейлю "Борщ" у форматі гостьової барної зміни. За баром — Євген Клопотенко та Іван Носко. Шефи готуватимуть коктейлі, ділитимуться досвідом, розповідатимуть про колаборацію та пригощатимуть гостей напоями. Подія відкрита — приходити можуть усі охочі, залишитись на коктейль чи вечерю.

Коктейль "Борщ" уже доступний до продажу в закладах "100 років тому вперед", KYI bar та LoggerHead.

Фото: пресслужба Євгена Клопотенка

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Опубліковано: 19 травня 2025
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