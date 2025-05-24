Каннський фестиваль перервався через блекаут у Франції

Через масштабне відключення електроенергії на південному сході Франції деякі райони Приморських Альп залишилися без електроенергії, зокрема Канни, де цієї суботи, 24 травня, має завершитися кінофестиваль із церемонією вручення "Золотої пальмової гілки".

Про це повідомляє EuroWeekly.

Зазначається, що відключення електроенергії торкнулося всієї західної частини країни, який межує з Італією. Точна причина залишається невідомою, але вперше повідомлення про відключення електроенергії надійшло близько 10:00 ранку за місцевим часом.

В цей час The Variety пише, що Палац фестивалів і конгресів перейшов на резервне джерело електроенергії, і церемонія закриття кінофестивалю має відбутися за планом.

За даними BFMTV, 160 тисяч будинків у Каннах та навколишніх містах залишилися без світла. Відомо, що близько третьої ночі на електростанції спалахнула пожежа, яка послабила лінію.

Влада назвала перебої в електропостачанні "значними" та закликала мешканців бути обережними, особливо щодо подорожей. Постачальники енергії наразі працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, що 78-й Каннський кінофестиваль розпочався 13 травня з “Дня України”. Тоді показали три документальні фільми про війну в Україні.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe