У день відкриття Каннського кінофестивалю-2025 покажуть три фільми про війну в Україні: які саме

78-й Каннський кінофестиваль розпочнеться з “Дня України”. 13 травня в Палаці фестивалів покажуть три документальні фільми про війну в Україні.

Про це повідомляється у пресрелізі France TV.

У межах “Дня України” відбудеться показ трьох фільмів:

"Zelensky" Іва Жьолана, Лізи Вапне та Аріан Шемен;

"2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова, який отримав нагороду за найкращу режисуру в категорії “Документальне кіно” кінофестивалю “Санденс”;

"Notre Guerre" ("Наша війна") Бернара-Анрі Леві та Марка Русселя.

Останній знімали на Покровському та Сумському напрямках із лютого по квітень 2025 року. У фільмі — бойові дії, життя цивільних під обстрілами, а також сцена, де солдати у бункері дивляться розмову Зеленського з Дональдом Трампом.

“Цей “День України” слугує нагадуванням про відданість митців, авторів та журналістів розповісти історію цього конфлікту в серці Європи, який вже три роки впливає на український народ та світ”, – повідомили організатори.

Також у програмі La Cinef у Каннах покажуть анімаційний фільм "Моя бабуся — парашутистка" режисерки Поліни Піддубної.

Стрічка поєднує поезію та документалістику, досліджуючи зв’язок поколінь і тему культурної пам’яті.

Фото: кадр із фільму "2000 метрів до Андріївки"/ "Санденс"; кадр із анімації "Моя бабуся — парашутистка"