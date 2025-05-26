"Бухта food station" на Річковому вокзалі відкриває літній сезон: що там буде

31 травня в Києві стартує літній сезон фудхолу просто неба "Бухта food station" біля Річкового вокзалу.

Як пише “Столик біля вікна”, серед перших "резидентів" — мідії від "Мідійної персони", фалафель від Maestrofalafel, чорні бургери від Blackburger, м’ясні страви від rebrO, хот-доги та бургери від Doggeriz, лимонади від Fresh Lemonade, чебуреки від “Справжніх чебуреків” і пампухи від "КУЛДІМ".

Локація на Поштовій традиційно працюватиме у форматі щоденного гастропарку. Також там проводитимуть різноманітні розважальні події.

Нагадаємо, заклад відкрили в Києві у травні 2019 року. Через рік команда "Бухти" тестувала формат літнього фудхолу в River Mall, а в 2021-му запустила зимовий pop-up у Протасовому Яру з глінтвейном і нічними катаннями.

Після початку повномасштабного вторгнення залишилася лише локація біля Річкового вокзалу.

Фото: "Бухта food station"