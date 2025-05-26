"Бухта food station" на Річковому вокзалі відкриває літній сезон: що там буде

54
Ірина Маймур
share share

31 травня в Києві стартує літній сезон фудхолу просто неба "Бухта food station" біля Річкового вокзалу.

Як пише “Столик біля вікна”, серед перших "резидентів" — мідії від "Мідійної персони", фалафель від Maestrofalafel, чорні бургери від Blackburger, м’ясні страви від rebrO, хот-доги та бургери від Doggeriz, лимонади від Fresh Lemonade, чебуреки від “Справжніх чебуреків” і пампухи від "КУЛДІМ".

Локація на Поштовій традиційно працюватиме у форматі щоденного гастропарку. Також там проводитимуть різноманітні розважальні події.

Нагадаємо, заклад відкрили в Києві у травні 2019 року. Через рік команда "Бухти" тестувала формат літнього фудхолу в River Mall, а в 2021-му запустила зимовий pop-up у Протасовому Яру з глінтвейном і нічними катаннями.

Після початку повномасштабного вторгнення залишилася лише локація біля Річкового вокзалу.

Фото: "Бухта food station"

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 26 травня 2025
share share
Український стартап створив кав’ярню з роботом-баристою: де відкриють перший кіоск Український стартап створив кав’ярню з роботом-баристою: де відкриють перший кіоск Чемпіонський болід Ferrari Міхаеля Шумахера продали за рекордні $18 мільйонів Чемпіонський болід Ferrari Міхаеля Шумахера продали за рекордні $18 мільйонів У Києві запустили екскурсійні поїздки на ретро-трамваї 1892 року У Києві запустили екскурсійні поїздки на ретро-трамваї 1892 року Каннський фестиваль перервався через блекаут у Франції Каннський фестиваль перервався через блекаут у Франції
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.