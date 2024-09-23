Під час вистави української мистникі у нью-йоркському театрі зібрали 11 тисяч доларів для "Госпітальєрів"

19 вересня у Бруклінському центрі театральних досліджень відбулися благодійні театральні читання "Щоденник війни: Жінки". Американські акторки прочитали історії семи українок, які розповідали про свій досвід переживання повномасштабного російського вторгнення для документального подкасту культурної активістки Дарʼї Коломієць.

Ініціатива зібрала понад 11 тисяч доларів для добровольчого медичного батальйону "Госпітальєри".

Для створення сценарію "Щоденник війни: Жінки" авторка проєкту Дарʼя Коломієць обрала сім реальних історій українок, що мають різний досвід переживання початку повномасштабного вторгнення росії. Усього її документальний подкаст "Щоденник війни: Жінки", випущений 2022 року, налічує 41 історію українців, які записали для проєкту голосові повідомлення про події перших тижнів великої війни.

Мета читань у Нью-Йорку – донести до американської аудиторії, що російська війна означає для кожного українця, розповісти правду про військові злочини росіян, а також залучити глядачів до підтримки України – як ідеологічно, так і цілком предметно, через донати "Госпітальєрам".

Героїнями Diary of War: Women стали:

Ірина Цибух (позивний Чека) – продюсерка і проєктна менеджерка “Суспільного” у цивільному житті, яка розповідала про свою роботу бойової медикині добровольчого батальйону "Госпітальєри". 29 травня 2024 року Ірина загинула під час ротації на Харківському напрямку.

Тетяна Кузьменко – підприємиця, яка розповіла про свій досвід перебування в російській окупації в містечку на Київщині і евакуацію.

Олена Нікуліна – дружина бійця полку "Азов" Максима Нікуліна. Вона описує, як дізналася про свою другу вагітність, коли її чоловік був на заводі "Азовсталь" в російській облозі. Наразі він перебуває в полоні вже 28 місяців і досі не бачив свого сина.

Юлія Кочетова – фотожурналістка, яка постійно працює в найнебезпечніших місцях України, розповідаючи про військові злочини росії. За свою роботу вона отримала премію "Еммі" у 2023 році та премію World Press Photo у 2024.

Анастасія Шевченко (Стасік) – співачка, акторка, ветеранка ООС. У подкасті вона розмірковує про свій попередній досвід бойових дій та життя перед повномасштабною війною. Незабаром після запису вона стала бойовою медикинею.

Ольга Булкіна – клоунеса-волонтерка у київському "Охматдиті", найбільшій дитячій лікарні в Україні, яка нещодавно постраждала від російської ракети.

Валерія Михайловська – українка в Чехії, що в перші дні великої війни їхала до Маріуполя, щоб врятувати маму та собак.

Режисеркою читань стала Муза Гурніс. Історії читали акторки: Зюзанна Шадковскі, Аннабель Кеппер, Мерлінда Акінделе, Тесса Вайнланд, Агнес Енхтамір, Калі Сайкс, Татьєн Хендрікс-Теллефсен.

Співачка й бандуристка Марина Круть стала спеціальною гостею події. Вона виконала кілька пісень, серед яких "Леся" – саме її Марина співала зі своєю подругою Іриною Цибух. Також артистка розіграла на аукціоні свою вишиту сорочку і силянку, а організатори події виставили на торги футболки від "Госпітальєрів".

Аби зібрати ще більше коштів на благодійність, у день читань було анонсовано ще одну подію – співи з Мариною Круть у Центральному парку Нью-Йорка, які відбулися наступного дня. Замість звичного концертного формату Марина влаштувала камерний вечір із бандурою і заспівала разом із глядачами десять пісень із заповіту Ірини Цибух, які "Чека" просила вивчити і співати під час прощання з нею.

Всі учасниці проєкту виконували свою роботу на волонтерських засадах, без гонорарів та компенсацій. 100% з продажу квитків, благодійного аукціону та довільних донатів буде спрямовано "Госпітальєрам".