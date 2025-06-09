Британську пам’ятку архітектури перетворили на дім зі студією звукозапису: фото

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Ірина Маймур
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Лондонська студія Tuckey Design реконструювала історичну будівлю The Wool Hall, перетворивши її на житловий будинок і студію звукозапису.

Йдеться про пам’ятку архітектури II ступеня в англійському графстві Сомерсет, пише Dezeen.

У XVI столітті The Wool Hall була центром вовняної торгівлі графства, а в 1980-х стала студією звукозапису гурту Tears for Fears. Згодом тут працювали Енні Леннокс, The Smiths і Ван Моррісон.

“The Wool Hall упродовж всього свого існування був простором для ремесла, резиденцій і музичного виробництва – ця багата спадщина продовжує жити в новому образі будівлі як сімейного дому та приватної студії звукозапису”, — розповіли в Tuckey Design Studio.

Архітектори об’єднали одразу три підходи: реставрацію, енергоефективне переоснащення та адаптивне повторне використання. Простір відновлювали із збереженням історичних фрагментів, але водночас мали творчу свободу через поганий технічний стан частини будівлі.

Вхід залишився на місці оригінального фасаду XVI століття: велика арка під кам’яними сходами веде до нових скляних і дерев’яних дверей.

Головні простори — кухня, їдальня й вітальня — розташовані у старих кам’яних стінах. Їх утеплили пробкою та обробили вапняною штукатуркою. У новішій частині будинку зняли підвісні стелі та зробили великі засклені отвори в стінах.

Особливої уваги заслуговує прибудова з 1980-х. Її не зносили, а залишили дах із теракотової черепиці, облицювавши фасад червоним тонованим деревом.

"Нові матеріали мають власну фактуру, але доповнюють наявну архітектуру, навіть ту, яку раніше не цінували", — кажуть у студії.

Tuckey Design Studio спеціалізується на роботі з історичними спорудами. Серед її попередніх проєктів — будинок на озері Комо, зведений навколо покинутої бетонної вілли, і реконструкція каплиці в Девоні, що стала житлом.

Фото: James Brittain

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Опубліковано: 09 червня 2025
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