На YouTube вийшов фільм про інсталяцію Барбари Крюґер на потязі "Укрзалізниці"

На YouTube вийшов короткометражний документальний фільм про графічну інсталяцію американської художниці Барбари Крюґер, створену у співпраці з “Укрзалізницею”.

Стрічку опублікувала культурна організація RIBBON International, яка ініціювала проєкт.

Навесні 2025 року Крюґер створила графічну роботу українською мовою під назвою “Без назви (Ще одне знову)”. Вона присвятила її українцям, які щодня продовжують невпинний рух. Інсталяція охоплювала девʼять вагонів потяга "Інтерсіті", який впродовж 2 місяців курсував різними маршрутами по Україні й навіть за кордон – до Харкова, Краматорська, Трускавця, Львова, Дніпра та Перемишля.

Над проєктом працювала кураторка Марія Іссерліс — німецька мистецтвознавиця українського походження. За її словами, Барбару Крюґер надихнули агітпоїзди 1920-х років, що поширювали меседжі через мистецтво.

На потязі розмістили візуальний текст, побудований на ритмічних повторах: "Ще один день, ще одна ніч, ще одна темінь, ще одне зарево, ще один цілунок, ще один бій, ще одна втрата, ще один здобуток, ще одне бажання, ще один гріх, ще одна посмішка, ще одна сльоза, ще одна надія, ще один страх, ще одна любов, ще один рік, ще одна суперечка, ще одне життя."

Фільм показує, як втілювали інсталяцію, розкриває її символіку та документує запуск потяга.

Барбар Крюґер — феміністська художниця і дизайнерка, представниця постмодерністського руху 80-х. У своїх концептуальних роботах трансформує прийоми плакатної типографіки і дадаїстичних колажів.

Фото: "Укрзалізниця"