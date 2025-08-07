Foster + Partners спроєктували ТЦ із рестораном у формі тарілки на набережній Стамбула

Британська архітектурна студія Foster + Partners представила проєкт нового торговельного комплексу Golden Horn Plaza, який збудують на набережній Стамбула.

Про це пише Dezeen.

Центральним елементом об’єкта стане ресторан із вигнутим дахом, що нагадує літаючу тарілку. Його розмістять на консолях верхнього поверху комплексу, поруч із критими терасами з панорамою на головну затоку протоки Босфор.

Golden Horn Plaza, який архітектори описують як “розкішний торговельний центр”, включатиме двоповерхові павільйони, де розмістяться преміальні бренди. Самі будівлі матимуть адаптивні фасади й інтер’єри, які можна буде змінювати відповідно до потреб орендарів.

Комплекс стане частиною ширшого міського проєкту Tersane, що передбачає трансформацію 1,6 кілометра занедбаної берегової лінії у сучасну громадську набережну з житлом, магазинами та культурною інфраструктурою.

Golden Horn Plaza розташують у пішій доступності до історичного центру Стамбула, і він, за задумом архітекторів, має органічно вписатися в багатошарове міське середовище.

Студія також відповідатиме за ландшафтний дизайн комплексу. Його створять за мотивами історичних садів Стамбула: із кронами дерев та водними елементами, які використовуватимуться для охолодження ділянки.

Між будівлями й набережною облаштують громадську площу, де можна буде проводити культурні заходи.

Фото: Foster + Partners / Dezeen

Опубліковано: 07 серпня 2025
