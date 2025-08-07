Timberland випускає лімітовану колекцію, присвячену Їжаку Соніку

Американський бренд Timberland у колаборації з компанією SEGA випускає лімітовану колекцію взуття та одягу, присвячену культовому герою відеоігор — Їжаку Соніку.

Про це пише Hypebeast.

Колекцію створили на честь відкриття першого флагманського магазину SEGA в Японії — SEGA STORE TOKYO у Shibuya PARCO.

Головний елемент колекції — переосмислені 6-дюймові водонепроникні черевики Timberland у фірмовому “пшеничному” кольорі. Вони доповнені яскравими кобальтово-синіми шнурками — відсиланням до характерного забарвлення Соніка. Збоку на п’яті вигравірувано зображення Соніка в черевиках Timberland, а з іншого боку — спільний брендинг. У комплекті — спеціальний брелок із гравіюванням Соніка.

Також до колекції увійшли футболки з довгим і коротким рукавом із зображенням Соніка — у чорному та білому варіантах.

Черевики Timberland x Sonic the Hedgehog Premium Waterproof Boots вийдуть у обмеженому тиражі — лише 30 пар по всьому світу. Футболки також будуть доступні в невеликій кількості.

Старт продажів — 9 серпня 2025 року в магазині Timberland у Shibuya PARCO в Токіо. Вартість черевиків — приблизно $262.

Фото: Timberland