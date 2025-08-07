В Україні заблокували 7 інстаграм-блогерів за рекламу казино

Артем Черничко
Компанія Meta та українське державне агентство PlayCity заблокували сім акаунтів Instagram-блогерів за незаконну рекламу онлайн-казино. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Блогери, яких не називають, систематично просували азартні ігри через сторіз, публікуючи відео з виграшами та залишаючи активні посилання на сайти.

У Мінцифри нагадали, що реклама азартних ігор в Україні дозволена лише за певними правилами:

  • Реклама може розміщуватися лише на визначених майданчиках (наприклад, у нічному ефірі телебачення чи на сайтах організаторів ігор).

  • Контент має позначатися як “21+”.

  • Можна рекламувати лише легальні ліцензовані бренди.

  • Заборонено показувати неповнолітніх, військових, медиків, волонтерів, обіцянки легкого заробітку та приховану рекламу.

  • Мінімум 15% рекламного повідомлення має містити попередження про ігрову залежність.

Держагентство PlayCity запрацювало на початку липня 2025 року замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Наприкінці місяця PlayCity оштрафувало телеграм-канал “Труха Україна” на 4,8 мільйона гривень за нелегальну рекламу казино.

Опубліковано: 07 серпня 2025
