В Україні заблокували 7 інстаграм-блогерів за рекламу казино
Компанія Meta та українське державне агентство PlayCity заблокували сім акаунтів Instagram-блогерів за незаконну рекламу онлайн-казино. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.
Блогери, яких не називають, систематично просували азартні ігри через сторіз, публікуючи відео з виграшами та залишаючи активні посилання на сайти.
У Мінцифри нагадали, що реклама азартних ігор в Україні дозволена лише за певними правилами:
-
Реклама може розміщуватися лише на визначених майданчиках (наприклад, у нічному ефірі телебачення чи на сайтах організаторів ігор).
-
Контент має позначатися як “21+”.
-
Можна рекламувати лише легальні ліцензовані бренди.
-
Заборонено показувати неповнолітніх, військових, медиків, волонтерів, обіцянки легкого заробітку та приховану рекламу.
-
Мінімум 15% рекламного повідомлення має містити попередження про ігрову залежність.
Держагентство PlayCity запрацювало на початку липня 2025 року замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Наприкінці місяця PlayCity оштрафувало телеграм-канал “Труха Україна” на 4,8 мільйона гривень за нелегальну рекламу казино.