Gemini навчився створювати ілюстровані книжки для дітей
Компанія Google додала у свій застосунок Gemini нову функцію — створення персоналізованих електронних казок із ілюстраціями та озвученням.
Про це вона повідомляє у своєму блозі.
Інструмент під назвою Storybook дає змогу за кілька хвилин згенерувати 10-сторінкову історію: п’ять сторінок із текстом і п’ять — з ілюстраціями. Користувачам потрібно лише описати сюжет, а Gemini створить книжку в обраному стилі: від піксель-арту й коміксів до лялькової анімації, в’язання гачком і навіть розмальовки.
Крім того, у застосунок можна завантажити власне зображення, наприклад, дитячий малюнок, і створити історію на його основі.
Інструмент доступний в усьому світі на мобільних і десктопних пристроях, усіма мовами, які підтримує Gemini.
У Google зазначають, що функцію можна використовувати як для розваг, так і для навчання — наприклад, щоб пояснювати дітям складні теми або створювати історії на основі сімейних спогадів.
Фото: Solen Feyissa / Unsplash