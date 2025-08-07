Gemini навчився створювати ілюстровані книжки для дітей

Ірина Маймур
Компанія Google додала у свій застосунок Gemini нову функцію — створення персоналізованих електронних казок із ілюстраціями та озвученням.

Про це вона повідомляє у своєму блозі.

Інструмент під назвою Storybook дає змогу за кілька хвилин згенерувати 10-сторінкову історію: п’ять сторінок із текстом і п’ять — з ілюстраціями. Користувачам потрібно лише описати сюжет, а Gemini створить книжку в обраному стилі: від піксель-арту й коміксів до лялькової анімації, в’язання гачком і навіть розмальовки.

Крім того, у застосунок можна завантажити власне зображення, наприклад, дитячий малюнок, і створити історію на його основі.

Інструмент доступний в усьому світі на мобільних і десктопних пристроях, усіма мовами, які підтримує Gemini.

У Google зазначають, що функцію можна використовувати як для розваг, так і для навчання — наприклад, щоб пояснювати дітям складні теми або створювати історії на основі сімейних спогадів.

Фото: Solen Feyissa / Unsplash

Опубліковано: 07 серпня 2025
