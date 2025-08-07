Motorola випустила смартфон із кристалами Swarovski

Ірина Маймур
Компанія Motorola представила нову версію складаного смартфона Razr, створену в колаборації з ювелірним брендом Swarovski.

Про це пише Engadget.

Смартфон оздобили 35-ма вручну встановленими кристалами Swarovski. Один із них — із 26 гранями — прикрашає шарнір.

Усередині це звична базова модель Razr: зовні дисплей діагоналлю 3,6 дюйма, всередині — 6,9 дюйма. Смартфон працює на процесорі MediaTek Dimensity 7400X, має акумулятор на 4500 мАг і основну камеру з роздільною здатністю 50 Мп.

У комплект також входять бездротові навушники Moto Buds Loop, які оздоблені білими й синіми кристалами. Ціна набору — $1 тисяча. У Motorola назвали його Brilliant Collection.

Обидва пристрої виконані в спеціальному відтінку Pantone під назвою Ice Melt, розробленому спеціально для цієї серії.

Продажі комплекту із кристалами Swarovski стартували 7 серпня.

Фото: Motorola

Опубліковано: 07 серпня 2025
