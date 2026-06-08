У США намагаються через суд заблокувати турнір UFC у Білому домі, який планує провести Трамп

Двоє жителів штату Вірджинія подали позов, щоб заблокувати плани президента США Дональда Трампа провести турнір зі змішаних єдиноборств UFC на Південній галявині Білого дому в межах святкування 250-річчя незалежності країни. Про це повідомляє Variety.

Позов подано проти Служби національних парків США та Міністерства внутрішніх справ. Позивачі стверджують, що проведення заходу може принести фінансову вигоду союзникам президента, зокрема генеральному директору Paramount-Skydance Девіду Еллісону та президенту UFC Дані Вайту. Також у документі зазначається, що Трамп цього року придбав акції компанії TKO Group Holdings, яка володіє UFC.

Two Virginia residents have filed a lawsuit seeking to stop the UFC fight President Donald Trump is holding at the White House as part of celebrations for the nation’s 250th birthday. https://t.co/SAiWozvB0p pic.twitter.com/Zw6zlOFQVG — CNN (@CNN) June 7, 2026

Основний аргумент позову стосується правил використання території Білого дому. За словами позивачів, чинні норми забороняють проводити спортивні заходи на Південній галявині та зводити там тимчасові споруди без окремого дозволу Конгресу і проведення екологічної експертизи.

Водночас законодавство передбачає виняток для заходів, організованих федеральними установами або спеціальною комісією з нагоди 250-річчя США. Позивачі вважають, що турнір UFC не відповідає цим критеріям, оскільки є приватною комерційною подією, яку організовують UFC, її медіапартнери та рекламодавці.

У позові також стверджується, що захід не можна вважати безпосереднім святкуванням річниці незалежності США, а тому він не підпадає під винятки, передбачені для ювілейних урочистостей.