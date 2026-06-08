«МакДональдз» змінив скандальне оформлення ресторану у центрі Львова — встановили логотип з латуні

У центрі Львова замінили вивіску ресторану «МакДональдз» на площі Ринок у будівлях XVI-XVII століть. Замість жовтого логотипа на фасаді встановили латунні літери, повідомляє головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Ресторан «МакДональдз» відкрився на площі Ринок у березні 2026 року. Заклад розташований у підвалах і на перших поверхах трьох історичних кам’яниць. Після відкриття частина містян і фахівців з охорони культурної спадщини критикувала яскраву вивіску та технічне обладнання, встановлене у внутрішньому дворі історичної забудови.

За словами Коломєйцева, попередня вивіска була тимчасовою, а новий варіант краще відповідає історичному середовищу площі Ринок, яка входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Він додав, що міжнародні бренди нерідко адаптують свою айдентику до історичної забудови. Одним із найвідоміших прикладів вважається «МакДональдз» у австрійському Зальцбурзі, де компанія також відмовилася від стандартного оформлення.

Водночас навколо закладу залишається дискусія щодо вентиляційного обладнання, встановленого у внутрішньому дворі будинку. За словами архітектора, під час початкового погодження проєкту місто та експерти ЮНЕСКО розглядали документацію зі збереженням вентиляції в наявних параметрах, однак згодом у проєкті з’явилося значно більше обладнання, яке погоджували вже державні органи у Києві.

Наразі Львівська міська рада разом із підприємцями шукає варіанти зменшення або перенесення вентиляційної системи.