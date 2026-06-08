«Цей серіал не для вас»: Г'ю Лорі дотепно відповів на критику «Доктора Хауса»

Британський актор Г'ю Лорі виступив на захист культового медичного серіалу «Доктор Хаус» через 14 років після його завершення. Лорі іронічно відповів журналістці, яка розкритикувала проєкт за одноманітність сюжету. На суперечку звернуло увагу видання Variety.

Полеміка спалахнула у соцмережі X. Фриланс-журналістка Джанет Мюррей опублікувала пост, який швидко став вірусним, де описала структуру кожної серії шоу: «У пацієнта таємнича хвороба. Хаус ставить неправильний діагноз. Пацієнт ледь не помирає. Хаус знову помиляється. Йому погрожують звільненням. Пацієнт знову на межі смерті. У Хауса в останню хвилину з’являється неочікувана ідея. Він ставить правильний діагноз і його не звільняють». Свій допис вона підсумувала питанням: «Вісім сезонів одного й того самого?».

Г'ю Лорі не пройшов повз критику і залишив розлогу відповідь у коментарях: «Дякую за критику, Джанет. Ми насправді спробували зняти пару епізодів, де Хаус ставить правильний діагноз із першого разу, але вони тривали всього шість хвилин. Телеканал був незадоволений. Потім ми спробували варіант, де Хаус взагалі не вгадує і пацієнт помирає. Цього разу були незадоволені вже глядачі».

Актор додав, що такий «проникливий аналіз» можна застосувати до будь-якого виду мистецтва. «Йоганн Себастьян Бах написав 30 Гольдберг-варіацій на одну й ту саму хордову структуру. Фріда Кало намалювала 50 автопортретів. Суть полягає у варіаціях на тему. Якщо все, що ви бачите в серіалі, — це лікарня та медичне "бла-бла-бла", то він просто не для вас. Менше з тим, нетерпляче чекаю на ваш перший роман!», — підсумував Лорі.

Журналістка сприйняла таку відповідь від зірки з гумором. Наступного дня вона написала, що нові підписники можуть бути розчаровані, адже рецензії на серіали — це не її сильна сторона, і додала, що тепер «занадто заклопотана роботою над своїм першим романом».

«Доктор Хаус» виходив з 2004 до 2012 року. За роль геніального та цинічного діагноста Г'ю Лорі отримав два «Золотих глобуси» і став одним із найуспішніших акторів на американському телебаченні.