Фільм «Дуже страшне кіно 6» встановив новий рекорд франшизи за касовими зборами

Фільм «Дуже страшне кіно 6» встановив новий рекорд франшизи, зібравши $105 мільйонів у світовому прокаті за перший вікенд. Стрічка очолила бокс-офіс і показала найкращий старт серед усіх частин серії, пише Hypebeast.

За даними студій Miramax і Paramount Pictures, у США фільм заробив $55 мільйонів у 3490 кінотеатрах. Це перевищило попередній рекорд франшизи, встановлений «Дуже страшним кіно 4», яке у 2006 році стартувало з результатом $49,7 мільйона.

Ще $50,5 мільйона стрічка зібрала на міжнародних ринках. Найбільші касові збори за межами США зафіксували у Великій Британії та Німеччині — по $5,5 мільйона, а також у Бразилії ($5,1 мільйона) і Франції ($3,2 мільйона).

Бюджет фільму становив близько $30 мільйонів. Над проєктом уперше з 2001 року знову працювала команда братів Веянсів. Кінен Айворі, Марлон, Шон та Крейґ Веянси виступили сценаристами і продюсерами, а Марлон та Шон також повернулися до своїх ролей. До акторського складу також увійшли Анна Феріс і Реджина Голл.

У студії зазначили, що промокампанія фільму отримала додаткову увагу завдяки вірусному трейлеру, який за перший тиждень переглянули понад 410 мільйонів разів.