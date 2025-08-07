Дует фотографів Synchrodogs зняв колекцію прикрас для Gunia

Ірина Маймур
Український бренд Gunia Project презентував нову колекцію прикрас, приурочену до Дня Незалежності. Кампанію до колекції зняв дует фотографів Synchrodogs — Таня Щеглова та Роман Новен.

Її основним мотивом стала мальва — символ, який часто зустрічається в українській вишивці та наївному живописі.

У колекцію увійшло 14 срібних виробів: сережки, моносережки, кафи, каблучки, чокери та підвіси. Усі прикраси оздоблені емалевими пелюстками білого та рожевого кольорів.

Колекція доступна з 7 серпня на сайті бренду та у фірмових магазинах у Києві та Львові.

Дует фотографів Synchrodogs працює на стику мистецьких практик, фотографії та модної індустрії. Вони — переможці Feature Shoot і Vogue Italy Best Fine Art Photographer, фіналісти LensCulture Awards. Дует фотографує на замовлення світових брендів на кшталт Burberry, Lady Gaga, Kenzo, Swarovski, Shiseido, а також співпрацюють зі всесвітньо відомими виданнями — New York Magazine, Vogue, Purple, The Wall Street Journal, Esquire тощо.

Фото: Gunia Project / Synchrodogs

Опубліковано: 07 серпня 2025
