У Парижі показали дощовик із рисової соломи — він слугує як мікросховище

Берлінська дизайн-студія Fabulism представила у Парижі проєкт Chaude Couture ("Гаряча мода") — водонепроникний дощовик, який також слугує як мікросховище. Особливістю розробки є те, що виріб виготовлений з рисової соломи, сплетеної вручну.

Про це пише Designboom.

Проєкт розробили дизайнери Джулієя Поцці та Мірко Андоліна як альтернативу пластиковому одягу. За їхнім задумом, це легкий та захисний елемент, що дозволяє адаптуватися до мінливих погодних умов, зокрема до інтенсивних опадів. Дизайн нагадує купол або парасольку, що захищає верхню частину тіла.

Команда Fabulism надихалася традиціями Східної Азії, де протягом сотень років виготовляли дощовики з натуральних волокон, зокрема з рисової соломи. Це природний водовідштовхувальний матеріал, що дозволяє воді стікати по поверхні, не проникаючи всередину.

Проєкт Chaude Couture був представлений на Бієнале архітектури та ландшафту Іль-де-Франс (BAP!) у липні 2025 року.