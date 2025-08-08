OpenAI представила нову модель GPT-5

Компанія OpenAI офіційно представила нову флагманську мовну модель GPT-5.

Вона вже доступна для користувачів ChatGPT та розробників через API, пише The Verge.

За словами CEO компанії Сема Альтмана, GPT‑5 стала “проривом порівняно з попередніми поколіннями”.

"GPT-3 нагадувала розмову зі школярем — іноді отримуєш правильну відповідь, іноді щось дивне. GPT-4 — уже як студент вишу. А GPT-5 — це вперше, коли модель відчувається як експерт рівня PhD", — зазначив Альтман.

В OpenAI заявляють, що GPT-5 має вищу точність, швидше відповідає і рідше помиляється. За словами Альтмана, модель стане найкращою у сферах кодування, медицини та написання текстів.

GPT-5 працює як єдина система, в якій вбудований інтелектуальний маршрутизатор. Тепер користувачам не потрібно вручну обирати модель: GPT‑5 автоматично переходить на складнішу версію, якщо запит вимагає глибшої обробки.

"Попередній інтерфейс був справжньою головоломкою", — прокоментував Альтман.

Відтепер користувачі можуть обрати одного з чотирьох персонажів для ШІ: "Циніка", "Робота", "Слухача" або "Зануду", які адаптуватимуть відповіді ChatGPT відповідно до своєї “особистості”. Також GPT-5 має можливість налаштовувати кольорову тему інтерфейсу для кожного окремого чату.

Нова модель доступна всім користувачам ChatGPT з різними обмеженнями. Безплатні користувачі матимуть обмежений доступ з переходом на GPT-5 mini після вичерпання ліміту. Натомість передплатники Plus та Team отримують значно більші обсяги використання. Pro-користувачі мають необмежений доступ до GPT-5 та ексклюзивний доступ до GPT-5 pro.