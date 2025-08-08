Центр Помпіду в Парижі закриють на 5-річну реновацію — триває остання виставка

Центр Жоржа Помпіду, одна з провідних культурних установ Парижа, готується до п'ятирічної реновації та закриється для відвідувачів уже восени цього року. Останньою великою виставкою перед закриттям стала ретроспектива німецького фотографа Вольфганга Тільманса, пише Euronews.

Центр Помпіду. Фото: Hong Zhao / Unsplash

Роботи з реновації планують розпочати до кінця року — вони триватимуть до 2030-го. Реконструкція передбачає видалення азбесту з фасадів, покращення пожежної безпеки та перепланування поверхів, де, зокрема, з'явиться новий рівень для дітей.

На час закриття обширна колекція модерністського та сучасного мистецтва, що налічує понад 120 тисяч експонатів, буде розподілена між іншими музеями Парижа, Франції та світу.

Остання експозиція перед закриттям триватиме до 22 вересня 2025 року. Це ретроспективна виставка фотографа Вольфганга Тільманса, що охоплює понад три десятиліття творчості митця і включає портрети, натюрморти, архітектурні та документальні знімки, а також абстрактні роботи. Експозиція розміщена в приміщенні колишньої публічної бібліотеки.