Центр Помпіду в Парижі закриють на 5-річну реновацію — триває остання виставка

180
Артем Черничко
share share

Центр Жоржа Помпіду, одна з провідних культурних установ Парижа, готується до п'ятирічної реновації та закриється для відвідувачів уже восени цього року. Останньою великою виставкою перед закриттям стала ретроспектива німецького фотографа Вольфганга Тільманса, пише Euronews.

Центр Помпіду. Фото: Hong Zhao / Unsplash

Роботи з реновації планують розпочати до кінця року — вони триватимуть до 2030-го. Реконструкція передбачає видалення азбесту з фасадів, покращення пожежної безпеки та перепланування поверхів, де, зокрема, з'явиться новий рівень для дітей.

На час закриття обширна колекція модерністського та сучасного мистецтва, що налічує понад 120 тисяч експонатів, буде розподілена між іншими музеями Парижа, Франції та світу.

Остання експозиція перед закриттям триватиме до 22 вересня 2025 року. Це ретроспективна виставка фотографа Вольфганга Тільманса, що охоплює понад три десятиліття творчості митця і включає портрети, натюрморти, архітектурні та документальні знімки, а також абстрактні роботи. Експозиція розміщена в приміщенні колишньої публічної бібліотеки.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 08 серпня 2025
share share
Художники звели на пляжі "нудні" піщані замки — це критика міської архітектури Художники звели на пляжі "нудні" піщані замки — це критика міської архітектури Перше видання "Гобіта" Толкіна знайшли під час прибирання і продали за £43 тисячі Перше видання "Гобіта" Толкіна знайшли під час прибирання і продали за £43 тисячі IQOS випустив лімітовану колекцію аксесуарів із українськими брендами IQOS випустив лімітовану колекцію аксесуарів із українськими брендами Картину Яна Вермера можна приміряти — у вигляді навушників Картину Яна Вермера можна приміряти — у вигляді навушників
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.