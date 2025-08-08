IQOS випустив лімітовану колекцію аксесуарів із українськими брендами

Бренд IQOS випустив лімітовану колекцію аксесуарів «Ательє», створену у колаборації з українськими брендами KULAKOVSKY, GASANOVA та BOBKOVA. До неї увійшли оригінальні накладки ручної роботи, що поєднують технології з дизайнерськими рішеннями.

Деталі колекції «Ательє»: ідеї та матеріали

Бренд KULAKOVSKY спеціалізується на шкіряному одязі, тому для накладок була використана необроблена шкіра. Матеріал взяли з обрізків, що залишилися від виробництва одягу, відповідно до концепції мінімізації відходів. За задумом, з часом шкіра набуде більш вінтажного вигляду. Для дизайнера це стало можливістю поекспериментувати з малими аксесуарами.

Для дизайну від GASANOVA використано кристали класу люкс, які є візитівкою бренду. Срібні та зелені кристали на накладці створюють ефект діамантового сяйва, що візуально нагадує блиск сонця на воді. Таким чином, ювелірна майстерність була перенесена у повсякденний аксесуар.

Дизайнерка BOBKOVA переосмислила українські традиції. Накладка виготовлена з льону та бавовни — традиційної для України сировини — і має класичний малюнок «ялинку», а також ручну вишивку вузликом та бігунцем. Виготовлення однієї такої накладки займає близько чотирьох годин, оскільки найдовший етап — це ручна вишивка. Для виробництва були використані залишки тканин із колекції осінь/зима 2026, що відповідає sustainable-підходу бренду.