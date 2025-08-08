У Нідерландах звели соціальний будинок із кольоровим фасадом

У місті Гілверсюм завершили будівництво нового соціального житлового будинку Volante.

Його проєкт розробило архітектурне бюро Monadnock, пише Dezeen.

Будівлю від п’яти до семи поверхів заввишки звели на місці колишнього пансіонату для літніх людей.

Volante розташований у центрі озелененого простору, який не межує з вулицями. Cаме тому архітектори називають його "садовим будинком".

У комплексі облаштували 108 соціальних квартир. Із них 22 призначені для молодих людей з інвалідністю, ще 30 — для доглядового проживання. Кожна квартира має площу близько 50 м² і складається з вітальні з кухнею та спальні з панорамним вікном і французьким балконом.

Фасад Volante облицювали глазурованою цеглою у м’яких пастельних відтінках. Він складається з повторюваних елементів: вікон, балюстрад і рам з напівкруглої спеціально сформованої цегли. Серед виразних акцентів — яскраво-жовтий вхід і фронтони, що надають будівлі впізнаваності навіть здалеку.

Volante став частиною району Nieuw-Zuid, який поєднує соціальне та приватне житло. Тут також розмістили фізіотерапевтичний центр, дитячий садок і ресторан.

У будинку встановили сучасну кліматичну систему для опалення, охолодження й гарячого водопостачання. На першому поверсі розмістили паркінг із озелененою покрівлею.

Фото: Stijn Bollaert / Dezeen