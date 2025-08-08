Картину Яна Вермера можна приміряти — у вигляді навушників

Гонконгська компанія CASETiFY випустила колекційний чохол для навушників, натхненний знаменитою картиною Яна Вермера "Дівчина з перловою сережкою" (1665). Аксесуар створений у співпраці з Королівською галереєю Мауріцгейс у Гаазі, де зберігається шедевр.

Чохол є частиною серії, присвяченої Золотій добі нідерландського живопису, пише Designboom.

Чохол відтворює форму та складки синьо-жовтої хустки з картини. Він охоплює чашу навушників, відтворюючи образ із полотна. Знизу виробу кріпиться підвіска у вигляді перлини, що імітує сережку. Аксесуар, виготовлений із шовкоподібної тканини, також служить захистом від пилу та подряпин.

Компанія CASETiFY, заснована у 2011 році, пройшла шлях від сервісу для створення чохлів із фотографій в Instagram до популярного виробника, відомого співпрацею з музеями та модними брендами, серед яких Лувр та Vetements.