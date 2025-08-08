Перше видання "Гобіта" Толкіна знайшли під час прибирання і продали за £43 тисячі

У Великій Британії рідкісне перше видання книги "Гобіт" Джона Р. Р. Толкіна продали на аукціоні за рекордні £43 тисячі.

Книгу випадково знайшли під час прибирання будинку в Бристолі — вона стояла на звичайній книжковій шафі, повідомляє The Guardian.

Видання побачило світ у 1937 році накладом 1,5 тисячі примірників. Вважається, що сьогодні збереглися лише кілька сотень. Знайдений екземпляр був без суперобкладинки, але обтягнутий світло-зеленою тканиною та з чорно-білими ілюстраціями самого Толкіна.

Книгу знайшли у Бристолі в бібліотеці Губерта Прістлі — ботаніка, пов’язаного з Оксфордським університетом, де також викладав Толкін. Твір випадково виявила спеціалістка з рідкісних видань аукціонного дому Auctioneum Кейтлін Райлі.

Примірник придбав приватний колекціонер із Великої Британії. Очікувалося, що лот піде з молотка за максимум £12 тисяч, але зрештою його продали вчетверо дорожче.

Нагадаємо, в 2015 році перше видання "Гобіта" з авторською приміткою Толкіна ельфійською мовою продали на Sotheby’s за £137 тисяч.

Фото: Auctioneum