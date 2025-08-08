Художники звели на пляжі "нудні" піщані замки — це критика міської архітектури

Артем Черничко
На пляжі затоки Морекамб у Великій Британії художники створили інсталяцію "Нудні замки" (Bland Castles) — піщані скульптури у вигляді однотипних багатоповерхівок. Акція є частиною кампанії Humanise дизайнера Томаса Хізервіка, що критикує бездушну міську архітектуру.

Про це повідомляє Dezeen.

Одноденний захід, що відбувся 6 серпня, організувала група митців Sand In Your Eye. Вони збудували триметрові похмурі піщані замки, які імітували типові міські будівлі. Кампанія Humanise має на меті привернути увагу до зростаючої кількості одноманітних споруд по всьому світу.

Хізервік вважає, що ці скульптури відображають сучасну міську забудову, у розробці якої громадськість має брати активнішу участь. Архітектура впливає на наш емоційний стан, впевнений він. "Місця, де ми живемо, мають нас надихати, але замість цього вони нас пригнічують", — каже дизайнер.

Під час заходу публіці також пропонували будувати власні, "радісніші" піщані замки, прикрашаючи їх мушлями та прапорами.

Опубліковано: 08 серпня 2025
