Викрадена з Маріуполя фігурка бика — серед найбільш розшукуваних старожитностей у світі

Фігурку “Маріупольського бика”, викрадену під час російської облоги Маріуполя у 2022 році, включили до списку 10 найбільш розшукуваних артефактів світу й закликали міжнародну спільноту допомогти повернути її Україні.

Про це повідомляє Antiquities Coalition.

“Цей стародавній об’єкт — більше, ніж просто археологічна реліквія. Його крадіжка — навмисний акт культурної агресії, що символізує ширшу кампанію росії зі знищення української ідентичності”, — заявила засновниця організації Дебора Лер.

Артефакт датують приблизно 6000 роком до н.е. Його виготовили люди, які жили вздовж Азовського узбережжя. Фігурка має розмір людської долоні, вирізьблена з кістки неолітичними мешканцями регіону та знайдена у дитячій могилі — ймовірно, як предмет ритуального чи символічного значення.

“Маріупольського бика” на початку 1930-х років знайшов український археолог Микола Макаренко. У 1934 році його заарештував НКВД, а через чотири роки розстріляв.

До повномасштабного вторгнення росії фігурка зберігалася у Маріупольському краєзнавчому музеї, після чого зникла.

Світлини артефакта помічали на виставках російських музеїв, які подають Азовський регіон як “історично російський”. Наразі місце перебування фігурки невідоме. Будь-яку інформацію, що допоможе встановити її місцезнаходження, просять надавати до Федерального бюро розслідувань (FBI), Служби внутрішньої безпеки США (Homeland Security Investigations) і Міжнародної організації кримінальної поліції (INTERPOL).

За оцінками експертів, Україна вже втратила щонайменше 1,7 мільйона артефактів через російську агресію.

Фото: Crimean Institute for Strategic Studies