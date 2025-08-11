Nike та LEGO створили баскетбольні конструктори

Компанії Nike та LEGO представили два нові набори конструкторів: Nike Dunk Trickshot та Slam Dunk. Ці комплекти є інтерактивним продовженням партнерства брендів, поєднуючи культуру кросівок і баскетболу.

Про це повідомляє Hypebeast.

Набір Nike Dunk Trickshot складається з 454 деталей. У центрі — червоно-білий кросівок Dunk, який слугує рухомою платформою. На ній стоїть мініфігурка, що може виконувати слем-данк у мініатюрне кільце.

Набір Slam Dunk більший — він включає 809 деталей, відтворюючи динамічну сцену баскетбольного матчу. До комплекту входять фігурка гравця в стрибку, деталізований майданчик, функціональне табло та мініатюрні фігурки фанатів.

Ці набори є частиною широкої колаборації Nike та LEGO, яка включає не лише конструктори, а й взуття, одяг та аксесуари. Вони орієнтовані на фанатів кросівок, баскетболу та колекціонерів LEGO.

Наразі дата виходу та ціна нових наборів не оголошені.