Adidas вибачився перед Мексикою за вкрадений дизайн взуття

Артем Черничко
Компанія Adidas і модний дизайнер Віллі Чаваррія вибачилися після того, як влада Мексики звинуватила бренд у культурній апропріації через нову модель взуття.

Про це пише Euronews.

Скандал розгорівся минулого тижня через сандалі Oaxaca Slip-On, які повторювали традиційний дизайн взуття “уарачес” без згоди творців — мексиканської громади Вілла Ідальго Ялалаг. Місцева влада закликала Adidas призупинити продаж, публічно визнати походження дизайну та почати діалог із громадою. В іншому випадку бренду й дизайнеру погрожували судом.

Віллі Чаваррія у заяві для BBC визнав свою помилку: "Мені шкода, що дизайн цього взуття був привласнений, а не розроблений у прямому і змістовному партнерстві зі спільнотою Оахаки".

Adidas також вибачився, визнавши культурне багатство мексиканських корінних спільнот. Міністерка культури Мексики Маріна Нуньєс повідомила, що бренд уже зв'язався з місцевою владою для обговорення відшкодування людям, у яких був запозичений дизайн.

Після скандалу Adidas та Чаваррія видалили рекламні матеріали Oaxaca Slip-On зі своїх соцмереж.

Це не перший випадок, коли Мексика звинувачує міжнародні бренди в культурній апропріації. У 2022 році в країні було ухвалено федеральний закон, що захищає інтелектуальну та культурну власність корінних народів. За несанкціоноване використання їхніх культурних елементів передбачені штрафи й навіть тюремні терміни.

Опубліковано: 11 серпня 2025
