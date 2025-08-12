В Україні запрацювала мобільна бібліотека "Буксінь"

В Україні почала працювати мобільна бібліотека в автобусі, яку передали британські бібліотекарі.

Про це пише “Читомо”.

Проєкт має назву “Буксінь”, його реалізує благодійний фонд “Бібліотечна країна”.

Автобус подорожує країною, надаючи доступ до літератури громадам, зокрема в місцях компактного проживання внутрішньо переміщених осіб. Окрім книжок, тут проводять інтерактивні читання, ігри, вікторини та інші культурні події для дітей і дорослих.

Ідея виникла з початком повномасштабного вторгнення. Бібліотекарі асоціації Libraries Connected зібрали £10 тисяч на придбання, облаштування та доставку автобуса в Україну. Раніше він обслуговував бібліотечну мережу графства Уорікшир, зокрема в містечку Стратфорд-на-Ейвоні — батьківщині Шекспіра.

Всередині автобуса облаштували книжкові полиці, робоче місце для бібліотекаря, столик для читачів і пандус для для маломобільних людей і/або дитячих візочків. Назву “Буксінь” обрали не випадково — автобус став гусінню, яка везе книжки до читачів. Після прибуття в Україну автобус ребрендували й наповнили новими виданнями — від книжок про здоров’я до художньої літератури для різного віку.

“Наразі ми намагаємося популяризувати використання бібліобусів в Україні. Це гарна можливість для сільських громад, які не можуть утримувати бібліотеку в кожному маленькому селі — використання мобільних бібліотек надає можливість людям читати сучасну літературу”, — додають у фонді.

Фото: “Читомо”